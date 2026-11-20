Die OC Oerlikon-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 2,2 Prozent auf 4,84 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'677 Punkten notiert. In der Spitze büsste die OC Oerlikon-Aktie bis auf 4,82 CHF ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,90 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten OC Oerlikon-Aktien beläuft sich auf 87'253 Stück.

Bei 5,99 CHF erreichte der Titel am 23.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,89 Prozent. Am 21.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,89 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die OC Oerlikon-Aktie 67,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für OC Oerlikon-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,850 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,192 CHF belaufen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,318 CHF je Aktie in den OC Oerlikon-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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