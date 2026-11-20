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20.11.2026 16:29:00
OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Nachmittag billiger
Die Aktie von OC Oerlikon gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die OC Oerlikon-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 2,5 Prozent auf 4,82 CHF.
Um 16:28 Uhr rutschte die OC Oerlikon-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 2,5 Prozent auf 4,82 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'574 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die OC Oerlikon-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 4,81 CHF aus. Bei 4,90 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten OC Oerlikon-Aktien beläuft sich auf 246'727 Stück.
Bei 5,99 CHF markierte der Titel am 23.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die OC Oerlikon-Aktie derzeit noch 24,27 Prozent Luft nach oben. Am 21.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,89 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,08 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
OC Oerlikon-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,850 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,192 CHF aus.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass OC Oerlikon einen Gewinn von 0,318 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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