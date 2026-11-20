Die OC Oerlikon-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr um 1,8 Prozent auf 4,86 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'609 Punkten realisiert. Die OC Oerlikon-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,81 CHF nach. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,90 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 203'742 OC Oerlikon-Aktien umgesetzt.

Am 23.09.2026 markierte das Papier bei 5,99 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 23,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,89 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,51 Prozent.

Nach 0,850 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,192 CHF je OC Oerlikon-Aktie.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,318 CHF je OC Oerlikon-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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