OC Oerlikon Corporation Aktie 81682 / CH0000816824
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20.10.2026 16:29:00
OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Dienstagnachmittag mit Kurseinbussen
Die Aktie von OC Oerlikon gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von OC Oerlikon nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,4 Prozent auf 5,70 CHF.
Die OC Oerlikon-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 2,4 Prozent auf 5,70 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'319 Punkten liegt. Die OC Oerlikon-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 5,67 CHF ab. Bei 5,84 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 87'767 OC Oerlikon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,99 CHF. Dieser Kurs wurde am 23.09.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die OC Oerlikon-Aktie mit einem Kursplus von 5,09 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,72 CHF ab. Abschläge von 52,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,191 CHF. Im Vorjahr hatte OC Oerlikon 0,850 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass OC Oerlikon einen Gewinn von 0,330 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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