OC Oerlikon Corporation Aktie 81682 / CH0000816824
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20.08.2026 09:29:00
OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Donnerstagvormittag im Minusbereich
Die Aktie von OC Oerlikon gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die OC Oerlikon-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 4,99 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von OC Oerlikon nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,7 Prozent auf 4,99 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'242 Punkten steht. In der Spitze fiel die OC Oerlikon-Aktie bis auf 4,99 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,03 CHF. Bisher wurden heute 7'243 OC Oerlikon-Aktien gehandelt.
Am 17.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,33 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der OC Oerlikon-Aktie ist somit 6,92 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,61 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 47,64 Prozent.
Zuletzt erhielten OC Oerlikon-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,850 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,189 CHF aus.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,270 CHF je OC Oerlikon-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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