OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Nachmittag Verlust reich

Die OC Oerlikon-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 2,6 Prozent auf 4,89 CHF nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'130 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die OC Oerlikon-Aktie bis auf 4,87 CHF. Mit einem Wert von 5,03 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 122'598 OC Oerlikon-Aktien den Besitzer.

Am 17.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,33 CHF an. Derzeit notiert die OC Oerlikon-Aktie damit 8,26 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,61 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die OC Oerlikon-Aktie 87,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für OC Oerlikon-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,850 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,189 CHF belaufen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,270 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur OC Oerlikon-Aktie

Oerlikon hebt nach starkem Semester Prognose für das Gesamtjahr an - Aktie auf Jahreshoch

Oerlikon-Aktie zieht an: Deutlich höherer Auftragseingang in Q1 - Umsatz sinkt

Oerlikon-Aktie dennoch zweistellig im Plus: Umsatzminus in 2025