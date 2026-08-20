OC Oerlikon Corporation Aktie 81682 / CH0000816824
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20.08.2026 16:29:00
OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Nachmittag Verlust reich
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von OC Oerlikon. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 2,6 Prozent auf 4,89 CHF.
Die OC Oerlikon-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 2,6 Prozent auf 4,89 CHF nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'130 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die OC Oerlikon-Aktie bis auf 4,87 CHF. Mit einem Wert von 5,03 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 122'598 OC Oerlikon-Aktien den Besitzer.
Am 17.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,33 CHF an. Derzeit notiert die OC Oerlikon-Aktie damit 8,26 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,61 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die OC Oerlikon-Aktie 87,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für OC Oerlikon-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,850 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,189 CHF belaufen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,270 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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