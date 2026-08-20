OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon gibt am Donnerstagmittag nach

Um 12:28 Uhr fiel die OC Oerlikon-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 4,95 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'185 Punkten steht. Die OC Oerlikon-Aktie sank bis auf 4,95 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,03 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 44'919 OC Oerlikon-Aktien.

Bei 5,33 CHF erreichte der Titel am 17.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die OC Oerlikon-Aktie damit 7,13 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 2,61 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die OC Oerlikon-Aktie 89,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten OC Oerlikon-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,850 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,189 CHF aus.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,270 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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