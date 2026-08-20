OC Oerlikon Corporation Aktie 81682 / CH0000816824
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20.08.2026 12:29:00
OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon gibt am Donnerstagmittag nach
Die Aktie von OC Oerlikon gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die OC Oerlikon-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Minus bei 4,95 CHF.
Um 12:28 Uhr fiel die OC Oerlikon-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 4,95 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'185 Punkten steht. Die OC Oerlikon-Aktie sank bis auf 4,95 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,03 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 44'919 OC Oerlikon-Aktien.
Bei 5,33 CHF erreichte der Titel am 17.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die OC Oerlikon-Aktie damit 7,13 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 2,61 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die OC Oerlikon-Aktie 89,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten OC Oerlikon-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,850 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,189 CHF aus.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,270 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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