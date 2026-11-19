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19.11.2026 09:29:00
OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon verteuert sich am Vormittag
Die Aktie von OC Oerlikon gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die OC Oerlikon-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 5,02 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von OC Oerlikon nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 1,4 Prozent auf 5,02 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'953 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die OC Oerlikon-Aktie bei 5,04 CHF. Mit einem Wert von 4,97 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der OC Oerlikon-Aktie belief sich zuletzt auf 15'414 Aktien.
Am 23.09.2026 markierte das Papier bei 5,99 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 19,32 Prozent Plus fehlen der OC Oerlikon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,88 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die OC Oerlikon-Aktie derzeit noch 42,63 Prozent Luft nach unten.
Für OC Oerlikon-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,850 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,192 CHF ausgeschüttet werden.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,315 CHF je OC Oerlikon-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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