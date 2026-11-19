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19.11.2026 12:29:00
OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon gewinnt am Mittag an Boden
Die Aktie von OC Oerlikon gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die OC Oerlikon-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 4,99 CHF.
Das Papier von OC Oerlikon legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,7 Prozent auf 4,99 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'852 Punkten notiert. Bei 5,04 CHF erreichte die OC Oerlikon-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,97 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 27'845 OC Oerlikon-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 23.09.2026 auf bis zu 5,99 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 20,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 19.11.2025 auf bis zu 2,88 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,23 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2025 erhielten OC Oerlikon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,850 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,192 CHF.
Experten taxieren den OC Oerlikon-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,315 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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