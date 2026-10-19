OC Oerlikon Corporation Aktie 81682 / CH0000816824
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19.10.2026 09:29:00
OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon tendiert am Montagvormittag südwärts
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von OC Oerlikon. Die OC Oerlikon-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 5,90 CHF.
Die OC Oerlikon-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 5,90 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'201 Punkten steht. Der Kurs der OC Oerlikon-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 5,90 CHF nach. Bei 5,92 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 21'520 OC Oerlikon-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 5,99 CHF markierte der Titel am 23.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,53 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der OC Oerlikon-Aktie. Am 18.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,70 CHF ab. Der derzeitige Kurs der OC Oerlikon-Aktie liegt somit 118,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,850 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,191 CHF.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass OC Oerlikon ein EPS in Höhe von 0,330 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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