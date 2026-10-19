OC Oerlikon Corporation Aktie 81682 / CH0000816824
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19.10.2026 16:29:00
OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Nachmittag mit Einbussen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von OC Oerlikon. Die OC Oerlikon-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 2,4 Prozent im Minus bei 5,80 CHF.
Der OC Oerlikon-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 2,4 Prozent auf 5,80 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'210 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der OC Oerlikon-Aktie ging bis auf 5,78 CHF. Bei 5,92 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via SIX SX 176'728 OC Oerlikon-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,99 CHF. Dieser Kurs wurde am 23.09.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die OC Oerlikon-Aktie somit 3,17 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,70 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die OC Oerlikon-Aktie mit einem Verlust von 53,48 Prozent wieder erreichen.
OC Oerlikon-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,850 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,191 CHF belaufen.
Experten gehen davon aus, dass OC Oerlikon im Jahr 2026 0,330 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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