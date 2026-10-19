OC Oerlikon Corporation Aktie 81682 / CH0000816824
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19.10.2026 12:29:00
OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Montagmittag mit Verlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von OC Oerlikon. Die OC Oerlikon-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 1,9 Prozent auf 5,83 CHF ab.
Die OC Oerlikon-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 1,9 Prozent auf 5,83 CHF nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'214 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der OC Oerlikon-Aktie ging bis auf 5,80 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,92 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 93'469 OC Oerlikon-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.09.2026 bei 5,99 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die OC Oerlikon-Aktie 2,74 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,70 CHF. Dieser Wert wurde am 18.10.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 53,72 Prozent würde die OC Oerlikon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
OC Oerlikon-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,850 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,191 CHF aus.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,330 CHF je OC Oerlikon-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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