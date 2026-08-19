OC Oerlikon Corporation Aktie 81682 / CH0000816824
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19.08.2026 09:29:00
OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Mittwochvormittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von OC Oerlikon. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,9 Prozent auf 4,99 CHF.
Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,9 Prozent auf 4,99 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'186 Punkten liegt. Die OC Oerlikon-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 4,99 CHF ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,04 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 30'868 OC Oerlikon-Aktien umgesetzt.
Am 17.08.2026 markierte das Papier bei 5,33 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die OC Oerlikon-Aktie mit einem Kursplus von 6,92 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 23.09.2025 auf bis zu 2,61 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 47,64 Prozent könnte die OC Oerlikon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,189 CHF, nach 0,850 CHF im Jahr 2025.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,270 CHF je Aktie in den OC Oerlikon-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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