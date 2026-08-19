OC Oerlikon Corporation Aktie 81682 / CH0000816824
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19.08.2026 16:29:00
OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Mittwochnachmittag mit Kursverlusten
Die Aktie von OC Oerlikon gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die OC Oerlikon-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 5,00 CHF.
Die OC Oerlikon-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 5,00 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'232 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die OC Oerlikon-Aktie bisher bei 4,96 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,04 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 166'459 OC Oerlikon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,33 CHF) erklomm das Papier am 17.08.2026. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,60 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.09.2025 (2,61 CHF). Derzeit notiert die OC Oerlikon-Aktie damit 91,57 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,850 CHF an OC Oerlikon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,189 CHF.
Von Analysten wird erwartet, dass OC Oerlikon im Jahr 2026 0,270 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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