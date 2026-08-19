OC Oerlikon Corporation Aktie 81682 / CH0000816824
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19.08.2026 12:29:00
OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon tendiert am Mittag schwächer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von OC Oerlikon. Die OC Oerlikon-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 2,0 Prozent auf 4,98 CHF abwärts.
Die Aktionäre schickten das Papier von OC Oerlikon nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 2,0 Prozent auf 4,98 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'164 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte OC Oerlikon-Aktie bei 4,97 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,04 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 59'032 OC Oerlikon-Aktien.
Am 17.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 5,33 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,03 Prozent. Am 23.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,61 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die OC Oerlikon-Aktie 90,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,189 CHF, nach 0,850 CHF im Jahr 2025.
Experten gehen davon aus, dass OC Oerlikon im Jahr 2026 0,270 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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