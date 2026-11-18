Das Papier von OC Oerlikon legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 4,96 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 21'019 Punkten steht. Die OC Oerlikon-Aktie legte bis auf 5,04 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 4,97 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 92'149 OC Oerlikon-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,99 CHF. Dieser Kurs wurde am 23.09.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die OC Oerlikon-Aktie mit einem Kursplus von 20,77 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.11.2025 bei 2,88 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die OC Oerlikon-Aktie mit einem Verlust von 41,94 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,192 CHF, nach 0,850 CHF im Jahr 2025.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass OC Oerlikon ein EPS in Höhe von 0,315 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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