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OC Oerlikon Corporation Aktie 81682 / CH0000816824

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18.09.2026 09:29:00

OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon zieht am Vormittag an

OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon zieht am Vormittag an

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von OC Oerlikon. Die OC Oerlikon-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 5,45 CHF.

OC Oerlikon Corporation
5.44 CHF 1.17%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr stieg die OC Oerlikon-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 5,45 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'675 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die OC Oerlikon-Aktie bisher bei 5,45 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 5,43 CHF. Zuletzt wechselten 15'027 OC Oerlikon-Aktien den Besitzer.

Bei 5,56 CHF erreichte der Titel am 09.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der OC Oerlikon-Aktie ist somit 2,02 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,61 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die OC Oerlikon-Aktie derzeit noch 52,11 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,850 CHF an OC Oerlikon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,189 CHF.

Von Analysten wird erwartet, dass OC Oerlikon im Jahr 2026 0,284 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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