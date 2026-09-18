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18.09.2026 16:29:00

OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von OC Oerlikon gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die OC Oerlikon-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 5,43 CHF.

OC Oerlikon Corporation
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Um 16:28 Uhr sprang die OC Oerlikon-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 5,43 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'572 Punkten liegt. In der Spitze gewann die OC Oerlikon-Aktie bis auf 5,54 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,43 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten OC Oerlikon-Aktien beläuft sich auf 432'669 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 5,56 CHF erreichte der Titel am 09.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,39 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 23.09.2025 auf bis zu 2,61 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 51,93 Prozent würde die OC Oerlikon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,850 CHF an OC Oerlikon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,189 CHF.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,284 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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