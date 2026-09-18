OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Mittag mit positiven Vorzeichen

Um 12:28 Uhr sprang die OC Oerlikon-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 5,49 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'708 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die OC Oerlikon-Aktie sogar auf 5,54 CHF. Bei 5,43 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 303'410 OC Oerlikon-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 09.09.2026 auf bis zu 5,56 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,28 Prozent könnte die OC Oerlikon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,61 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 52,46 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2025 0,850 CHF an OC Oerlikon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,189 CHF aus.

Experten taxieren den OC Oerlikon-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,284 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur OC Oerlikon-Aktie

Oerlikon-Aktie in Rot: Konzern gibt neue Finanzziele bis 2030 aus

Oerlikon hebt nach starkem Semester Prognose für das Gesamtjahr an - Aktie auf Jahreshoch

Oerlikon-Aktie zieht an: Deutlich höherer Auftragseingang in Q1 - Umsatz sinkt