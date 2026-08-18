OC Oerlikon Corporation Aktie 81682 / CH0000816824
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18.08.2026 09:29:00
OC Oerlikon Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagvormittag vermehrt von OC Oerlikon
Die Aktie von OC Oerlikon gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die OC Oerlikon-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 5,13 CHF abwärts.
Um 09:28 Uhr rutschte die OC Oerlikon-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 1,2 Prozent auf 5,13 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'176 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die OC Oerlikon-Aktie bis auf 5,11 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,16 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten OC Oerlikon-Aktien beläuft sich auf 3'553 Stück.
Am 17.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,33 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,90 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.09.2025 bei 2,61 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 49,12 Prozent.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,189 CHF, nach 0,850 CHF im Jahr 2025.
Experten gehen davon aus, dass OC Oerlikon im Jahr 2026 0,270 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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