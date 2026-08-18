OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Nachmittag mit Verlusten

Die OC Oerlikon-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 3,3 Prozent im Minus bei 5,02 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'156 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte OC Oerlikon-Aktie bei 5,02 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,16 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 162'635 OC Oerlikon-Aktien den Besitzer.

Am 17.08.2026 markierte das Papier bei 5,33 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,18 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,61 CHF. Dieser Wert wurde am 23.09.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 48,01 Prozent würde die OC Oerlikon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,850 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,189 CHF je OC Oerlikon-Aktie.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je OC Oerlikon-Aktie in Höhe von 0,270 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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