OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Mittag leichter

Um 12:28 Uhr fiel die OC Oerlikon-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 2,7 Prozent auf 5,05 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'108 Punkten steht. Bei 5,02 CHF markierte die OC Oerlikon-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 5,16 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 108'569 OC Oerlikon-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.08.2026 bei 5,33 CHF. Der derzeitige Kurs der OC Oerlikon-Aktie liegt somit 5,25 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,61 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 48,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,189 CHF. Im Vorjahr hatte OC Oerlikon 0,850 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass OC Oerlikon ein EPS in Höhe von 0,270 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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