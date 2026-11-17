Um 09:28 Uhr rutschte die OC Oerlikon-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 5,04 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 21'277 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die OC Oerlikon-Aktie bis auf 5,01 CHF. Bei 5,03 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 10'163 OC Oerlikon-Aktien den Besitzer.

Bei 5,99 CHF markierte der Titel am 23.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,85 Prozent könnte die OC Oerlikon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 19.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,88 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 42,86 Prozent unter dem aktuellen Kurs der OC Oerlikon-Aktie.

OC Oerlikon-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,850 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,192 CHF aus.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,315 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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