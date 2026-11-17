Um 12:28 Uhr fiel die OC Oerlikon-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 5,00 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 21'211 Punkten steht. Die OC Oerlikon-Aktie sank bis auf 4,96 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,03 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 168'567 OC Oerlikon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.09.2026 bei 5,99 CHF. Der aktuelle Kurs der OC Oerlikon-Aktie ist somit 19,80 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,88 CHF. Dieser Wert wurde am 19.11.2025 erreicht. Abschläge von 42,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für OC Oerlikon-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,850 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,192 CHF ausgeschüttet werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,315 CHF je Aktie in den OC Oerlikon-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur OC Oerlikon-Aktie

Oerlikon-Aktie steigt: Konzern übertrifft Analystenerwartungen

Oerlikon-Aktie in Rot: Konzern gibt neue Finanzziele bis 2030 aus

Oerlikon hebt nach starkem Semester Prognose für das Gesamtjahr an - Aktie auf Jahreshoch