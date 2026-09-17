OC Oerlikon Corporation Aktie 81682 / CH0000816824
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
17.09.2026 09:29:00
OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon zeigt sich am Donnerstagvormittag freundlich
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von OC Oerlikon. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 5,41 CHF zu.
Um 09:28 Uhr ging es für das OC Oerlikon-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 5,41 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'623 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der OC Oerlikon-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 5,42 CHF zu. Bei 5,42 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Von der OC Oerlikon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 17'182 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.09.2026 bei 5,56 CHF. Derzeit notiert die OC Oerlikon-Aktie damit 2,70 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,61 CHF. Mit Abgaben von 51,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem im Jahr 2025 0,850 CHF an OC Oerlikon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,189 CHF aus.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,284 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur OC Oerlikon-Aktie
Oerlikon-Aktie in Rot: Konzern gibt neue Finanzziele bis 2030 aus
Oerlikon hebt nach starkem Semester Prognose für das Gesamtjahr an - Aktie auf Jahreshoch
Oerlikon-Aktie zieht an: Deutlich höherer Auftragseingang in Q1 - Umsatz sinkt
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu OC Oerlikon Corporation AG
|
12:29
|OC Oerlikon Aktie News: Anleger greifen bei OC Oerlikon am Mittag zu (finanzen.ch)
|
09:29
|OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon zeigt sich am Donnerstagvormittag freundlich (finanzen.ch)
|
16.09.26
|OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Nachmittag gefragt (finanzen.ch)
|
11.09.26
|SPI-Papier OC Oerlikon-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in OC Oerlikon von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
08.09.26
|Oerlikon-Aktie in Rot: Konzern gibt neue Finanzziele bis 2030 aus (AWP)
|
08.09.26
|Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 des Kotierungsreglement (KR) Medienmitteilung (EQS Group)
|
08.09.26
|Ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR News Release (EQS Group)
Analysen zu OC Oerlikon Corporation AG
Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Woodward
✅ Euronext
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach US-Leitzinserhöhung: Dow deutlich stärker erwartet -- SMI reagiert mit Gewinnen -- DAX-Anleger in Kauflaune -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Gewinnen. Auch der deutsche Aktienmarkt legt am Donnerstag zu. An der Wall Street greifen die Anleger beherzt zu. In Fernost zeigten sich am Donnerstag unterschiedliche Vorzeichen.