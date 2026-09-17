OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon zeigt sich am Donnerstagvormittag freundlich

Um 09:28 Uhr ging es für das OC Oerlikon-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 5,41 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'623 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der OC Oerlikon-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 5,42 CHF zu. Bei 5,42 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Von der OC Oerlikon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 17'182 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.09.2026 bei 5,56 CHF. Derzeit notiert die OC Oerlikon-Aktie damit 2,70 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,61 CHF. Mit Abgaben von 51,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2025 0,850 CHF an OC Oerlikon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,189 CHF aus.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,284 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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