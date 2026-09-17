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OC Oerlikon Corporation Aktie 81682 / CH0000816824

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17.09.2026 16:29:00

OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon gewinnt am Donnerstagnachmittag an Fahrt

OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon gewinnt am Donnerstagnachmittag an Fahrt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von OC Oerlikon. Das Papier von OC Oerlikon legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,3 Prozent auf 5,45 CHF.

OC Oerlikon Corporation
5.37 CHF 0.04%
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Um 16:28 Uhr ging es für das OC Oerlikon-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 5,45 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'702 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die OC Oerlikon-Aktie bei 5,46 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,42 CHF. Der Tagesumsatz der OC Oerlikon-Aktie belief sich zuletzt auf 128'484 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.09.2026 bei 5,56 CHF. Gewinne von 2,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.09.2025 (2,61 CHF). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der OC Oerlikon-Aktie 52,11 Prozent sinken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,850 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,189 CHF.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,284 CHF je OC Oerlikon-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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