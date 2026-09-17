OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon gewinnt am Donnerstagnachmittag an Fahrt

Um 16:28 Uhr ging es für das OC Oerlikon-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 5,45 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'702 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die OC Oerlikon-Aktie bei 5,46 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,42 CHF. Der Tagesumsatz der OC Oerlikon-Aktie belief sich zuletzt auf 128'484 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.09.2026 bei 5,56 CHF. Gewinne von 2,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.09.2025 (2,61 CHF). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der OC Oerlikon-Aktie 52,11 Prozent sinken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,850 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,189 CHF.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,284 CHF je OC Oerlikon-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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