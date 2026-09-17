OC Oerlikon Aktie News: Anleger greifen bei OC Oerlikon am Mittag zu

Das Papier von OC Oerlikon legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,7 Prozent auf 5,42 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'608 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die OC Oerlikon-Aktie bei 5,44 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,42 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 57'742 OC Oerlikon-Aktien.

Am 09.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,56 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der OC Oerlikon-Aktie ist somit 2,58 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,61 CHF ab. Der aktuelle Kurs der OC Oerlikon-Aktie ist somit 51,85 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,189 CHF. Im Vorjahr hatte OC Oerlikon 0,850 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,284 CHF je OC Oerlikon-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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