OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Vormittag mit Kurseinbussen

Die OC Oerlikon-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 5,24 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'298 Punkten steht. Das Tagestief markierte die OC Oerlikon-Aktie bei 5,20 CHF. Mit einem Wert von 5,28 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten OC Oerlikon-Aktien beläuft sich auf 63'375 Stück.

Am 17.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 5,28 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der OC Oerlikon-Aktie ist somit 0,76 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,61 CHF ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 50,19 Prozent unter dem aktuellen Kurs der OC Oerlikon-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,189 CHF, nach 0,850 CHF im Jahr 2025.

In der OC Oerlikon-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,270 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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