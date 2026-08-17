OC Oerlikon Corporation Aktie 81682 / CH0000816824
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
17.08.2026 12:29:00
OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon tendiert am Mittag fester
Die Aktie von OC Oerlikon gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 5,26 CHF zu.
Um 12:28 Uhr stieg die OC Oerlikon-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 5,26 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'240 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die OC Oerlikon-Aktie bei 5,33 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,28 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 256'547 OC Oerlikon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,33 CHF. Dieser Kurs wurde am 17.08.2026 erreicht. Derzeit notiert die OC Oerlikon-Aktie damit 1,31 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,61 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die OC Oerlikon-Aktie mit einem Verlust von 50,38 Prozent wieder erreichen.
OC Oerlikon-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,850 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,189 CHF belaufen.
In der OC Oerlikon-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,270 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur OC Oerlikon-Aktie
Oerlikon hebt nach starkem Semester Prognose für das Gesamtjahr an - Aktie auf Jahreshoch
Oerlikon-Aktie zieht an: Deutlich höherer Auftragseingang in Q1 - Umsatz sinkt
Oerlikon-Aktie dennoch zweistellig im Plus: Umsatzminus in 2025
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu OC Oerlikon Corporation AG
|
12:29
|OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon tendiert am Mittag fester (finanzen.ch)
|
09:29
|OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Vormittag mit Kurseinbussen (finanzen.ch)
|
14.08.26
|OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon gewinnt am Nachmittag an Boden (finanzen.ch)
|
14.08.26
|SPI-Papier OC Oerlikon-Aktie: So viel Verlust hätte ein OC Oerlikon-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
11.08.26
|Minuszeichen in Zürich: SPI schwächelt am Mittag (finanzen.ch)
|
11.08.26
|Freundlicher Handel: SPI beginnt Dienstagshandel im Plus (finanzen.ch)
|
10.08.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.ch)
Analysen zu OC Oerlikon Corporation AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI mit leichten Verlusten -- DAX bleibt in Sicht seines Rekordhochs -- Anleger in Asien in Kauflaune - Gewinne an den Börsen in Fernost
Am heimischen Aktienmarkt ist ein leichter Abwärtstrend zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt tendiert seitwärts. In Fernost dominierten am Montag die Käufer das Geschehen.