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OC Oerlikon Corporation Aktie 81682 / CH0000816824

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17.08.2026 12:29:00

OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon tendiert am Mittag fester

OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon tendiert am Mittag fester

Die Aktie von OC Oerlikon gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 5,26 CHF zu.

OC Oerlikon Corporation
5.21 CHF 4.20%
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Um 12:28 Uhr stieg die OC Oerlikon-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 5,26 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'240 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die OC Oerlikon-Aktie bei 5,33 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,28 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 256'547 OC Oerlikon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,33 CHF. Dieser Kurs wurde am 17.08.2026 erreicht. Derzeit notiert die OC Oerlikon-Aktie damit 1,31 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,61 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die OC Oerlikon-Aktie mit einem Verlust von 50,38 Prozent wieder erreichen.

OC Oerlikon-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,850 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,189 CHF belaufen.

In der OC Oerlikon-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,270 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Long 13’429.84 13.90 SHB7NU
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