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16.11.2026 09:29:00
OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Montagvormittag mit Verlusten
Die Aktie von OC Oerlikon gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von OC Oerlikon gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 5,08 CHF abwärts.
Die Aktionäre schickten das Papier von OC Oerlikon nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,4 Prozent auf 5,08 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 21'346 Punkten liegt. Der Kurs der OC Oerlikon-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 5,08 CHF nach. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,10 CHF. Bisher wurden heute 11'405 OC Oerlikon-Aktien gehandelt.
Am 23.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 5,99 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,91 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 19.11.2025 Kursverluste bis auf 2,88 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 43,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,850 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,192 CHF.
Den erwarteten Gewinn je OC Oerlikon-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,315 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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