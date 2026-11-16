OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Das Papier von OC Oerlikon gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 5,05 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 21'400 Punkten notiert. Die OC Oerlikon-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 5,03 CHF ab. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 5,10 CHF. Zuletzt wechselten 88'768 OC Oerlikon-Aktien den Besitzer.

Am 23.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,99 CHF an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,61 Prozent über dem aktuellen Kurs der OC Oerlikon-Aktie. Am 19.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,88 CHF ab. Derzeit notiert die OC Oerlikon-Aktie damit 75,35 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

OC Oerlikon-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,850 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,192 CHF aus.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,315 CHF je OC Oerlikon-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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