OC Oerlikon Aktie News: Anleger schicken OC Oerlikon am Mittag ins Minus

Die OC Oerlikon-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 0,6 Prozent auf 5,07 CHF nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 21'356 Punkten steht. Die OC Oerlikon-Aktie sank bis auf 5,03 CHF. Mit einem Wert von 5,10 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der OC Oerlikon-Aktie belief sich zuletzt auf 42'748 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.09.2026 bei 5,99 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,15 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,88 CHF. Dieser Wert wurde am 19.11.2025 erreicht. Abschläge von 43,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass OC Oerlikon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,192 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete OC Oerlikon 0,850 CHF aus.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je OC Oerlikon-Aktie in Höhe von 0,315 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur OC Oerlikon-Aktie

Oerlikon-Aktie steigt: Konzern übertrifft Analystenerwartungen

Oerlikon-Aktie in Rot: Konzern gibt neue Finanzziele bis 2030 aus

Oerlikon hebt nach starkem Semester Prognose für das Gesamtjahr an - Aktie auf Jahreshoch