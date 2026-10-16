OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon gewinnt am Vormittag

Die OC Oerlikon-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 5,85 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'225 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 5,85 CHF erreichte die OC Oerlikon-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 5,79 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 27'925 OC Oerlikon-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,99 CHF. Dieser Kurs wurde am 23.09.2026 erreicht. 2,39 Prozent Plus fehlen der OC Oerlikon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 18.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,70 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 53,88 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

OC Oerlikon-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,850 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,191 CHF belaufen.

Den erwarteten Gewinn je OC Oerlikon-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,330 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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