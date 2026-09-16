OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon zeigt sich am Mittwochvormittag fester

Im SIX SX-Handel gewannen die OC Oerlikon-Papiere um 09:28 Uhr 0,4 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'487 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die OC Oerlikon-Aktie bis auf 5,32 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,30 CHF. Bisher wurden via SIX SX 7'090 OC Oerlikon-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.09.2026 bei 5,56 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,51 Prozent könnte die OC Oerlikon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,61 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 50,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für OC Oerlikon-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,850 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,189 CHF ausgeschüttet werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,284 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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