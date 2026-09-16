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OC Oerlikon Corporation Aktie 81682 / CH0000816824

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16.09.2026 16:29:00

OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Nachmittag gefragt

OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Nachmittag gefragt

Die Aktie von OC Oerlikon gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das OC Oerlikon-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 5,40 CHF.

OC Oerlikon Corporation
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Die OC Oerlikon-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 5,40 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'511 Punkten tendiert. Die OC Oerlikon-Aktie zog in der Spitze bis auf 5,45 CHF an. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 5,30 CHF. Zuletzt wechselten 272'624 OC Oerlikon-Aktien den Besitzer.

Bei 5,56 CHF erreichte der Titel am 09.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die OC Oerlikon-Aktie somit 2,88 Prozent niedriger. Am 23.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,61 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 51,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 erhielten OC Oerlikon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,850 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,189 CHF.

In der OC Oerlikon-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,284 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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