OC Oerlikon Corporation Aktie 81682 / CH0000816824
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16.09.2026 12:29:00
OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Mittwochmittag gefragt
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von OC Oerlikon. Im SIX SX-Handel gewannen die OC Oerlikon-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.
Um 12:28 Uhr wies die OC Oerlikon-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 5,36 CHF nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'537 Punkten steht. Der Kurs der OC Oerlikon-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 5,36 CHF zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,30 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 28'932 OC Oerlikon-Aktien.
Am 09.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,56 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die OC Oerlikon-Aktie derzeit noch 3,73 Prozent Luft nach oben. Am 23.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,61 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 51,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,850 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,189 CHF.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem OC Oerlikon-Gewinn in Höhe von 0,284 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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