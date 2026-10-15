OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Vormittag mit Kursverlusten

Um 09:28 Uhr rutschte die OC Oerlikon-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 2,5 Prozent auf 5,50 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'067 Punkten steht. Der Kurs der OC Oerlikon-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 5,43 CHF nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,60 CHF. Zuletzt wechselten 198'054 OC Oerlikon-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 5,99 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.09.2026). Gewinne von 8,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 18.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,70 CHF ab. Derzeit notiert die OC Oerlikon-Aktie damit 103,85 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem OC Oerlikon seine Aktionäre 2025 mit 0,850 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,191 CHF je Aktie ausschütten.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem OC Oerlikon-Gewinn in Höhe von 0,330 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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