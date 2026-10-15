OC Oerlikon Corporation Aktie 81682 / CH0000816824
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
15.10.2026 09:29:00
OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Vormittag mit Kursverlusten
Die Aktie von OC Oerlikon gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die OC Oerlikon-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 2,5 Prozent auf 5,50 CHF.
Um 09:28 Uhr rutschte die OC Oerlikon-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 2,5 Prozent auf 5,50 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'067 Punkten steht. Der Kurs der OC Oerlikon-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 5,43 CHF nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,60 CHF. Zuletzt wechselten 198'054 OC Oerlikon-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 5,99 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.09.2026). Gewinne von 8,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 18.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,70 CHF ab. Derzeit notiert die OC Oerlikon-Aktie damit 103,85 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem OC Oerlikon seine Aktionäre 2025 mit 0,850 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,191 CHF je Aktie ausschütten.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem OC Oerlikon-Gewinn in Höhe von 0,330 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur OC Oerlikon-Aktie
Oerlikon-Aktie in Rot: Konzern gibt neue Finanzziele bis 2030 aus
Oerlikon hebt nach starkem Semester Prognose für das Gesamtjahr an - Aktie auf Jahreshoch
Oerlikon-Aktie zieht an: Deutlich höherer Auftragseingang in Q1 - Umsatz sinkt
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu OC Oerlikon Corporation AG
|
15.10.26
|OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon verteuert sich am Donnerstagnachmittag (finanzen.ch)
|
15.10.26
|OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Mittag mit roten Vorzeichen (finanzen.ch)
|
15.10.26
|OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Vormittag mit Kursverlusten (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Aufschläge in Zürich: Börsianer lassen SPI schlussendlich steigen (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Börse Zürich: SPI steigt zum Handelsende (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Zuversicht in Zürich: Börsianer lassen SPI am Nachmittag steigen (finanzen.ch)