Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’314 1.3%  SPI 20’186 1.2%  Dow 52’152 1.0%  DAX 25’343 0.2%  Euro 0.9289 -0.3%  EStoxx50 6’156 -0.6%  Gold 4’154 1.2%  Bitcoin 67’833 -0.1%  Dollar 0.8295 -0.7%  Öl 105.3 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539ABB1222171Swiss Re12688156DocMorris4261528Rheinmetall345850
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Lockheed Martin-Aktie höher: Zusammenarbeit mit Ruag bei F-35A wird vertieft
SpaceX-Aktie verliert: Drosselung von Satelliteninternet in der Ukraine wieder aufgehoben
Snap-Aktie stabil: Gericht sieht Rechtsverstösse beim Messengerdienst Snapchat
Alphabet-Aktie höher: YouTube kennzeichnet fortan KI-Musik
OpenAI-Aktie: Acht US-Bundesstaaten reichen Klage ein
Suche...
ETF Sparplan

OC Oerlikon Corporation Aktie 81682 / CH0000816824

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

15.10.2026 16:29:00

OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon verteuert sich am Donnerstagnachmittag

OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon verteuert sich am Donnerstagnachmittag

Die Aktie von OC Oerlikon zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die OC Oerlikon-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 5,71 CHF.

OC Oerlikon Corporation
5.59 CHF -1.98%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr ging es für das OC Oerlikon-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 5,71 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'152 Punkten steht. Die OC Oerlikon-Aktie legte bis auf 5,73 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,60 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 416'554 OC Oerlikon-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 5,99 CHF erreichte der Titel am 23.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,90 Prozent über dem aktuellen Kurs der OC Oerlikon-Aktie. Bei 2,70 CHF fiel das Papier am 18.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 52,75 Prozent würde die OC Oerlikon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,191 CHF. Im Vorjahr erhielten OC Oerlikon-Aktionäre 0,850 CHF je Wertpapier.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem OC Oerlikon-Gewinn in Höhe von 0,330 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur OC Oerlikon-Aktie

Oerlikon-Aktie in Rot: Konzern gibt neue Finanzziele bis 2030 aus

Oerlikon hebt nach starkem Semester Prognose für das Gesamtjahr an - Aktie auf Jahreshoch

Oerlikon-Aktie zieht an: Deutlich höherer Auftragseingang in Q1 - Umsatz sinkt

In eigener Sache

Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung

Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu OC Oerlikon Corporation AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten