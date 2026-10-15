OC Oerlikon Corporation Aktie 81682 / CH0000816824
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15.10.2026 16:29:00
OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon verteuert sich am Donnerstagnachmittag
Die Aktie von OC Oerlikon zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die OC Oerlikon-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 5,71 CHF.
Um 16:28 Uhr ging es für das OC Oerlikon-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 5,71 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'152 Punkten steht. Die OC Oerlikon-Aktie legte bis auf 5,73 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,60 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 416'554 OC Oerlikon-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 5,99 CHF erreichte der Titel am 23.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,90 Prozent über dem aktuellen Kurs der OC Oerlikon-Aktie. Bei 2,70 CHF fiel das Papier am 18.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 52,75 Prozent würde die OC Oerlikon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,191 CHF. Im Vorjahr erhielten OC Oerlikon-Aktionäre 0,850 CHF je Wertpapier.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem OC Oerlikon-Gewinn in Höhe von 0,330 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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