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OC Oerlikon Corporation Aktie 81682 / CH0000816824

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15.10.2026 12:29:00

OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Mittag mit roten Vorzeichen

OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Mittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von OC Oerlikon. Die OC Oerlikon-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 1,2 Prozent auf 5,57 CHF ab.

OC Oerlikon Corporation
5.59 CHF -1.98%
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Die OC Oerlikon-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 5,57 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'026 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die OC Oerlikon-Aktie bis auf 5,43 CHF. Mit einem Wert von 5,60 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 307'002 OC Oerlikon-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,99 CHF) erklomm das Papier am 23.09.2026. 7,54 Prozent Plus fehlen der OC Oerlikon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 2,70 CHF fiel das Papier am 18.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die OC Oerlikon-Aktie 106,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,191 CHF. Im Vorjahr erhielten OC Oerlikon-Aktionäre 0,850 CHF je Wertpapier.

Experten taxieren den OC Oerlikon-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,330 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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