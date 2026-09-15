OC Oerlikon Corporation Aktie 81682 / CH0000816824
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15.09.2026 09:29:00
OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Dienstagvormittag billiger
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von OC Oerlikon. Die OC Oerlikon-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 5,20 CHF abwärts.
Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,0 Prozent auf 5,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'406 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte OC Oerlikon-Aktie bei 5,20 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,23 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 13'657 OC Oerlikon-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,56 CHF. Dieser Kurs wurde am 09.09.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der OC Oerlikon-Aktie ist somit 6,92 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 23.09.2025 auf bis zu 2,61 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 49,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs der OC Oerlikon-Aktie.
Für OC Oerlikon-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,850 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,189 CHF ausgeschüttet werden.
In der OC Oerlikon-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,284 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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