OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Dienstagvormittag billiger

Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,0 Prozent auf 5,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'406 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte OC Oerlikon-Aktie bei 5,20 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,23 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 13'657 OC Oerlikon-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,56 CHF. Dieser Kurs wurde am 09.09.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der OC Oerlikon-Aktie ist somit 6,92 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 23.09.2025 auf bis zu 2,61 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 49,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs der OC Oerlikon-Aktie.

Für OC Oerlikon-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,850 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,189 CHF ausgeschüttet werden.

In der OC Oerlikon-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,284 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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