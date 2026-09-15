OC Oerlikon Corporation Aktie 81682 / CH0000816824
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15.09.2026 16:29:00
OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon reagiert am Nachmittag positiv
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von OC Oerlikon. Zuletzt wies die OC Oerlikon-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 5,27 CHF nach oben.
Die Aktionäre schickten das Papier von OC Oerlikon nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,4 Prozent auf 5,27 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'451 Punkten steht. In der Spitze gewann die OC Oerlikon-Aktie bis auf 5,29 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,23 CHF. Bisher wurden via SIX SX 129'621 OC Oerlikon-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.09.2026 bei 5,56 CHF. Mit einem Zuwachs von 5,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,61 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 50,47 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2025 erhielten OC Oerlikon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,850 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,189 CHF.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,284 CHF je OC Oerlikon-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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