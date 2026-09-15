OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon verliert am Mittag

Die OC Oerlikon-Aktie notierte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 5,23 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'404 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die OC Oerlikon-Aktie bis auf 5,16 CHF. Bei 5,23 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 63'575 OC Oerlikon-Aktien umgesetzt.

Am 09.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,56 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,31 Prozent. Am 23.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,61 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 50,10 Prozent.

Für OC Oerlikon-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,850 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,189 CHF ausgeschüttet werden.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem OC Oerlikon-Gewinn in Höhe von 0,284 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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