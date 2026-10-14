OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon verteuert sich am Vormittag

Das Papier von OC Oerlikon legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 5,85 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'767 Punkten tendiert. Bei 5,85 CHF markierte die OC Oerlikon-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,82 CHF. Von der OC Oerlikon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4'763 Stück gehandelt.

Am 23.09.2026 markierte das Papier bei 5,99 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 2,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 15.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,69 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der OC Oerlikon-Aktie 54,02 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,850 CHF an OC Oerlikon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,191 CHF.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,330 CHF je OC Oerlikon-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur OC Oerlikon-Aktie

Oerlikon-Aktie in Rot: Konzern gibt neue Finanzziele bis 2030 aus

Oerlikon hebt nach starkem Semester Prognose für das Gesamtjahr an - Aktie auf Jahreshoch

Oerlikon-Aktie zieht an: Deutlich höherer Auftragseingang in Q1 - Umsatz sinkt