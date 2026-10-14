OC Oerlikon Aktie News: Anleger schicken OC Oerlikon am Mittwochmittag ins Plus

Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von OC Oerlikon zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 5,84 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'913 Punkten liegt. Die OC Oerlikon-Aktie legte bis auf 5,86 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,82 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 47'803 OC Oerlikon-Aktien.

Am 23.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,99 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der OC Oerlikon-Aktie ist somit 2,57 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.10.2025 bei 2,69 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 53,94 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem OC Oerlikon seine Aktionäre 2025 mit 0,850 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,191 CHF je Aktie ausschütten.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,330 CHF je OC Oerlikon-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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