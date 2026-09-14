OC Oerlikon Aktie News: Anleger schicken OC Oerlikon am Vormittag auf rotes Terrain

Der OC Oerlikon-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 5,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'582 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die OC Oerlikon-Aktie bisher bei 5,18 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,18 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 18'347 OC Oerlikon-Aktien den Besitzer.

Am 09.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,56 CHF. Mit einem Zuwachs von 6,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,61 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 49,81 Prozent könnte die OC Oerlikon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem OC Oerlikon seine Aktionäre 2025 mit 0,850 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,189 CHF je Aktie ausschütten.

Den erwarteten Gewinn je OC Oerlikon-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,284 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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