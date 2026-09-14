OC Oerlikon Corporation Aktie 81682 / CH0000816824
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14.09.2026 16:29:00
OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon verteidigt am Nachmittag Tendenz
Die Aktie von OC Oerlikon hat am Montagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der OC Oerlikon-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 5,25 CHF.
Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 16:28 Uhr die OC Oerlikon-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 5,25 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 19'598 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die OC Oerlikon-Aktie bis auf 5,28 CHF. Die OC Oerlikon-Aktie sank bis auf 5,14 CHF. Bei 5,18 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 197'255 OC Oerlikon-Aktien umgesetzt.
Am 09.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,56 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,90 Prozent über dem aktuellen Kurs der OC Oerlikon-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.09.2025 bei 2,61 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 50,29 Prozent könnte die OC Oerlikon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,850 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,189 CHF.
Experten gehen davon aus, dass OC Oerlikon im Jahr 2026 0,284 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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