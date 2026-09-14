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OC Oerlikon Corporation Aktie 81682 / CH0000816824

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14.09.2026 12:29:00

OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Mittag nahe Nulllinie

OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Mittag nahe Nulllinie

Die Aktie von OC Oerlikon zeigt am Montagmittag wenig Änderung. Die OC Oerlikon-Aktie kam im SIX SX-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 5,25 CHF.

OC Oerlikon Corporation
5.25 CHF 0.96%
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Zum Vortag unverändert notierte die OC Oerlikon-Aktie um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel bei 5,25 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 19'624 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die OC Oerlikon-Aktie bei 5,27 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Die OC Oerlikon-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 5,14 CHF ab. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,18 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 135'086 OC Oerlikon-Aktien.

Bei 5,56 CHF erreichte der Titel am 09.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,90 Prozent über dem aktuellen Kurs der OC Oerlikon-Aktie. Am 23.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,61 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 50,29 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,850 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,189 CHF je OC Oerlikon-Aktie.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass OC Oerlikon ein EPS in Höhe von 0,284 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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