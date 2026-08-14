OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Die OC Oerlikon-Aktie notierte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 5,04 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'446 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte OC Oerlikon-Aktie bei 5,04 CHF. Bei 5,08 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten via SIX SX 19'127 OC Oerlikon-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 5,12 CHF erreichte der Titel am 13.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die OC Oerlikon-Aktie derzeit noch 1,59 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.09.2025 bei 2,61 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 48,21 Prozent.

Nachdem OC Oerlikon seine Aktionäre 2025 mit 0,850 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,189 CHF je Aktie ausschütten.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je OC Oerlikon-Aktie in Höhe von 0,284 CHF im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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