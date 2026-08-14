OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon gewinnt am Nachmittag an Boden

Um 16:28 Uhr ging es für das OC Oerlikon-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 5,16 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'266 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die OC Oerlikon-Aktie bisher bei 5,18 CHF. Mit einem Wert von 5,08 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 379'892 OC Oerlikon-Aktien den Besitzer.

Am 14.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,18 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 0,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.09.2025 bei 2,61 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 49,42 Prozent könnte die OC Oerlikon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für OC Oerlikon-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,850 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,189 CHF ausgeschüttet werden.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 0,284 CHF je OC Oerlikon-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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