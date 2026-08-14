OC Oerlikon Corporation Aktie 81682 / CH0000816824
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14.08.2026 12:29:00
OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon tendiert am Mittag nordwärts
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von OC Oerlikon. Zuletzt wies die OC Oerlikon-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 5,11 CHF nach oben.
Im SIX SX-Handel gewannen die OC Oerlikon-Papiere um 12:28 Uhr 1,0 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'379 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die OC Oerlikon-Aktie bei 5,11 CHF. Bei 5,08 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 48'411 OC Oerlikon-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 5,12 CHF erreichte der Titel am 13.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die OC Oerlikon-Aktie somit 0,20 Prozent niedriger. Am 23.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 2,61 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die OC Oerlikon-Aktie 95,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 erhielten OC Oerlikon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,850 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,189 CHF.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 0,284 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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